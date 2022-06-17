سلاطني: “درسنا إسبانيا وفرنسا جيّدا وسنلعب حظوظنا بكل قوة “

أكّد الناخب الوطني لأقل من 18 عاما مراد سلاطني أن أشباله سيلعبون كل الحظوظ خلال دورة الألعاب المتوسطية 2022 التي ستحتضنها وهران.

وقال سلاطني في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الجمعة :” واجهنا صعوبات كبيرة. بحكم افتقادنا لعدد من اللاعبين بسبب أن أغلبلهم إجتازوا إمتحان الباكالوريا. رغم ذلك رتبنا كل الأمور”.

وأضاف ” حاليا استرجعنا كل اللاعبين. ونعاني من مشكل الإصابات فقط”.

كما تطرّق سلاطني للحديث عن المنتخبات المنافسة “درسنا قوة المنافسين، خاصة إسبانيا. استخلصنا الدروس. كما أخذنا نقاط قوة منتخب فرنسا الذي سنواجهه بملعب معشوشب اصطناعيا”.

كما ختم: “هدفنا على المدى القريب هو تجاوز المجوعة الأولى. ثم سنسعى للتاهل الى النصف النهائي”.

وسيواجه شباب الخضر كل من منتخب فرنسا. إسبانيا. المغرب في المنافسة التي ستلعب ما بين 25 جوان و6 جويلية المقبل.

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