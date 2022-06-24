سلاطني:” سنفرح جمهورنا ولما لا التأهل للنهائي”

كشف مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، مراد سلاطني، عن عزم الخضر لرفع التحدي في الألعاب المتوسطية وتقديم دورة مشرفة.

وصرح صبيحة اليوم الجمعة، مراد سلاطني، للإذاعة الوطنية:” نحضر بقوة، وننتظر انطلاق الدورة، نتواجد في وهران ونتدرب في ملعب سيق”.

وأضاف سلاطني:”رغم الصعوبات التي واجهناها بالالتحاق لاعبينا الناشطين بفرنسا وإمتحانات الباكالوريا إلى أننا نحضر بقوة للألعاب المتوسطية”.

كما أورد المتحدث:”لدينا لاعبين ذو امكانيات، في تربص سيدي موسى أبانوا عن إمكانياتهم وسأعتمد على لاعبين متعددي المناصب”.

كما أوضح الناخب الوطني سلاطني:” هدفنا الوصول للنصف النهائي، ولما لا النهائي، ومواجهة اسبانيا ركزنا على الجانب التكتيكي للتحضير لهم”.

وختم الناخب الوطني مراد سلاطني:” قمنا بمعاينة الفريق الإسباني، نعرف طريقة لعبهم وكل المقابلات سنلعبها بقوة”.

يذكر أن، سيفتتح المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، منافسات البحر الأبيص المتوسط وهران 2022، بمواجهة إسبانيا الأحد المقبل بملعب سيق على الساعة الـ17.00.