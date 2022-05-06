سلاطني “سنواجه بنفيكا وسبورتينغ لشبونة في تربص البرتغال”

كشف مراد سلاطني مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عن برنامج التربص التحضيري الذي سيدخله تحضيرا لمنافسة البحر الأبيض المتوسط.

كما قال مدرب الخضر في تصريح له اليوم للإذاعة الوطنية “الأسبوع المقبل ندخل في تربص ثاني. سنقلّص عدد من اللاعبين. وهذا أمر لا يساعدنا. سنلعب 5 مباريات في 10 أيام ولكن لا نملك اي حل سوى الخضوع إلى قوانين الدورة”.

كما أضاف “أكبر المشاكل التي ستواجهنا هي إجراء البعض من اللاعبين امتحان الباكالوريا خاصة في فرنسا. سنجد الحلول ونتعامل مع الامر”.

وختم سلاطني “التربص في 26 ماي. سندخل في تربص بنسبة كبيرة في البرتغال. سنواجه وديا بنفيكا وسبورتينغ لشبونة خلال تواجدنا في البرتغال”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]