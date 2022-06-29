سلاطني يتوعد فرنسا قبل الموعد الهام في الألعاب المتوسطية

إعترف مراد سلاطني مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة بصعوبة المهمة للإطاحة بمنتخب فرنسا غدا في الألعاب المتوسطية بوهران.

ورغم ذلك. أكد سلاطني أنه باستطاعة لاعبيه مباغتة فرنسا. حيث قال في تصريحه الذي نقله موقع الفاف اليوم “الوقت أصبح يشكّل لنا عائقا. اللاعبون مرهقون جسديا. كما أنه لا نملك الوقت الكافي لاستعادة اللياقة البدنية بشكل جيّد”.

وأضاف”بين مباراة ومباراة أخرى لدينا يوم راحة فقط”

كما ختم ” على كل حال لم نخسر شيئا يجب أن نرد هذا الخميس ضد فرنسا. بصراحة إنها مباراة حاسمة في المجموعة الأخيرة”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]