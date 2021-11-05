سلاطني يستدعي 30 لاعبا للتربص المقبل لمنتخب أقل من 18 عاما

وجّه مدرب المنتخب الوطني لأقل من 18 عاما، مراد سلاطني، الدعوة لـ30 لاعبا، تحسبا للتربص المقبل لمنتخب أقل من 18عاما.

ويدخل هذا التربص المقرر انطلاقه يوم 8 نوفمبر الجاري، بفندق “أولمبيك” بالجزائر، ضمن التحضيرات الخاصة بألعاب البحر المتوسط وهران 2022.

كما سيخوض منتخب أقل من 18 عاما، ثلاث مباريات ودية تحضيرية بتاريخ (10، 12،15 نوفمبر)، في مواجهة فرق أقل من 21 عاما.

وضمت القائمة التي كشف عنها مراد سلاطني، والمعنية بهذا التربص، كل من:

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