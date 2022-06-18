سلاطني يعقد ندوة صحفية خاصة بألعاب البحر المتوسط

سيعقد المدرب الوطني لمنتخب أقل من 18 عاما، مراد سلاطني، ندوة صحفية غدا الأحد، للحديث عن جاهزية أشباله للألعاب المتوسطية.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، بأن الندوة الصحفية التي سيعقدها سلاطني، مبرمجة بمركز سيدي موسى، انطلاقا من الساعة (16:30).

ومن المقرر أن يكشف سلاطني، خلال هذه الندوة الصحفية، مدى جاهزية لاعبيه لمباشرة مغامرتهم في ألعاب البحر المتوسط.

كما يتوق أن يتم الكشف عن الأهداف المسطرة للمنتخب الوطني لأقل من 18 عاما، من مشاركتهم في هذه الألعاب.