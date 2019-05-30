سلافة معمار تتحدث عن خلافها مع نادين نجيم وسيرين عبد النور

ردت النجمة السورية، “سلافة معمار”، خلال حلولها ضيفة في برنامج “مجموعة إنسان”، بقناة “mbc”، على الجدل الذي أثاره تصريح سابق لها، عام 2014.

وأوضحت “سلافة معمار” أنها ليست نادمة على هذا التصريح، الذي أخذ أكبر من حجمه، وتم تضخيمه بشكل مبالغ فيه في الصحافة اللبنانية.

وكانت الفنانة السورية، قد صرحت في مجلة “سيدتي، في عام 2014، حول أنّ الممثلات اللبنانيات جميلات ولكنهنّ لسن موهوبات.

وأوضحت “سلافة معمار”، بأن الفنانة اللبنانية، “نادين نجيم”، لم تكن تعلم وقتها ماذا كان مكتوبًا بالصحافة، وكان هناك ثمة تضخيم للموضوع.

كما ردت “معمار”، على تعليق الممثلة اللبنانية “سيرين عبد النور”، والتي رفضت في حلقة سابقة بنفس البرنامج، تصديق أنّ “سلافة” قللت من حجم موهبة اللبنانيات.

حيث قالت، “سلافة معمار”، أنها تمنت لو كان رد “سيرين” كذلك، منذ عام 2014، موضحة بأنه لا يوجد خلاف بينهما.

وحول مسلسل “حرملك”، أكدت “سلافة” بأنها راضية عن دورها منذ أن قرأت النص، وأشارت إلى أنّ الوقت الذي استغرقه إنجاز العمل كان ضيقًا.