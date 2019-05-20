سلاف فواخرجي تتعرض لحادث أثناء تصوير مسلسلها الجديد!

تعرضت الممثلة السورية، سلاف فواخرجي، لإصابة، خلال تصويرها مشاهد من مسلسلها الجديد “خط ساخن”، نقلت على إثرها للمستشفى.

وحسب موقع روسيا اليوم، تعرضت فواخرجي، لإصابة في يدها اليسرى خلال تصوير مشهد يعتمد على الحركة، أصرت على أدائه بنفسها، كي يكون أكثر صدقا.

وبعد أن تلقت الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تم إخراج النجمة السورية من المستشفى.

وأشارت الممثلة السورية إلى أنها ستستأنف تصوير مشاهدها في المسلسل مباشرة، خاصة وأنه يعرض في رمضان الجاري.

وتقوم سلاف فواخرجي، بتجسيد شخصية عليا في المسلسل، وهي مرأة مكافحة، تصل بأفعالها الطيبة إلى تحقيق ما تسعى إليه.

ويشارك في بطولة مسلسل “خط ساخن”، كل من النجم المصري حسين فهمي، والفنانون نضال شافعي، وصلاح عبدالله، وسميرة عبد العزيز.

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