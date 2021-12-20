سلاف فواخرجي تفقد بصرها وتصرح..!

صدمت الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​، محبيها بكشفها عن حادث تعرضت له خلال تصوير مشهد في أحد مسلسلاتها. كما قالت فواخرجي، إنها أثناء تصوير أحد مشاهدها في مسلسل “عنبر 6″، سقط السقف المستعار بكامله فوق رأسها.

في حين وصفت، سلاف فواخرجي، الحادث بأنه “من أصعب لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة “. وأوضحت أن الإصابة الأساسية كانت على وجهها، كما أنها تعرضت لبعض الجروح في يديها، وسط ضجة كبيرة ممن هم حولها.

كما قالت سلاف فواخرجي “حادث كبير كتير والله لطف وستر، كنت بالمشهد وكان في ديكور بالسقف، وفي إضاءة وشبك حديد”. وتابعت “أنا في قلب المشهد فك الحديد من السقف ونزل فوق عيني..طبعا كانت من لحظات حياتي الأصعب بكل معنى الكلمة”.

في حين، أشارت سلاف فواخرجي إلى أنها فقدت النظر ساعة كاملة. وقالت: “نزل كمية دم من إيدي ووشي، وما كنت قادرة أشوف لفترة طويلة”.

مسيرة الفنانة سلاف الفواخرجي

وولدت ونشأت سلاف فواخرجي في محافظة اللاذقية، والدها الناقد السينمائي محمد سليم فواخرجي ووالدتها الكاتبة ابتسام أديب. كما لديها أخ يكبرها سنا اسمه أشرف يعمل بدبي وأخت غير شقيقة تسمى نهى يوسف معلا وقد توفيت عام 2016. وتخرجت من كلية الآداب قسم الآثار في جامعة دمشق عام 1998.

كما أنها درست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي بمعهد أدهم إسماعيل عام 2017، وعادت للجامعة مرة أخرى لتعلم اللغة “الآرامية-السريانية”. في حين بدأت مسيرتها الفنية عندما كانت تدرس في السنة الثالثة من كلية الآداب. حيث رشحها المخرج ريمون بطرس لكي تؤدي دورًا في فيلم “الترحال” وقد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال هذا الدور. الذي جعل المخرج عبد اللطيف عبد الحميد يعرض عليها أن تقدم دورًا رومانسيًا في فيلمه “نسيم الروح”.

في حين تزوجت من الممثل السوري وائل رمضان عام 1999 وكانت بالسنة الرابعة وتعرفت عليه أثناء تصوير مسلسل الجمل. انفصلا لفترة عام 2004 وعادا مرة أخرى لبعضهما بعد فترة، ولديهما ولدين هما حمزة وعلي.

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