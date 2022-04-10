سلاف فواخرجي: لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط!

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، جدلا كبيرا خلال الساعات الأخيرة بسبب تصريحاتها حول ديانتها وإعتقاداتها.

وقالت سلاف أثناء استضافتها مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة “LTV” السورية ببرنامج “شو القصة”: “لا يوجد عقاب في الآخرة. بل جنة فقط. الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار”.

وأضافت سلاف: “أرفض تكفير إنسان وأنا تم تكفيري. أنا مؤمنة بمقولة لا تشتم إلها لا تعبده، هنا الحرية بفكر ومعتقد وديانة. أحترم من يؤمن حتى بفكرة”.

كما رفضت الفنانة أن تفصح عن ديانتها الحقيقية وقالت: “منذ كنا صغار كانت أمي دائما تقول لنا إذا سألكم أحد ما دينكم قولوا أنا سوري. وهذا ما أقوله، تصطحبنا للكنيسة وللمسجد وتقول لنا إن تلك بيوت الله. ونحن لفترة معينة ما كنا نعرف ما دياناتنا حتى فترة معينة. تعلمت انتمائي لسوريا بكل أطيافه ودياناته. أعيد مع كل الموجودين في سوريا واحتفل واهتم واحترم ولي من كل دين وطائفة فيهم، عشتهم كلهم بتاريخي”.

وسألتها المذيعة: “هل أنت مسلمة أم مسيحية؟”، وردت سلاف: “الناس يريدون معرفة ذلك لكن الله لا. الذي يريدنا أن نتعامل بالدين والأخلاق. الله هو كل شيء هو الضمير والجمال والقدر، الله ما قال ماتروحوا على المسجد أو الكنيسة أو معبد بوذي”.

كما أضافت: “أنا مؤمنة ولكني لست متدينة. أحترم أي دين طالما فيه أخلاق، أذهب للمسجد وللكنيسة”.

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