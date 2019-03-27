سلاف فواخرجي : “ننحني إحتراما أمام الشعب الجزائري”

قدمت، النجمة السورية، سلاف فواخرجي، تحية تقدير للشعب الجزائري، بعد مواقفه السلمية الحضارية، في مظاهراته الأخيرة.

وفي لفتة خاصة، من الفنانة السورية، خصصت عبر صفحتها الرسمية، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا للجزائر.

كتبت فيه سلاف : “وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا … مننحني باحترام أمام الشعب الجزائري اللي رسم أجمل صورة حضارية عن نفسه وأصبح قدوة بأخلاقه ورقيه وخوفه على وطنه … “.

وتابعت الفنانة: “الله يوفقكم للي فيه الخير الكم ولمستقبل بلدكم…”.

وولدت الفنانة، سلاف فواخرجي، ونشأت في محافظة اللاذقية، ووالدها هو الناقد السينمائي محمد فواخرجي، ووالدتها ابتسام اديب.

وتخرجت سلاف، من كلية الآداب قسم الآثار في جامعة دمشق عام 1998، كما أنها درست الفنون التشكيلية والنحت الضوئي.

لتدخل سلاف، عالم الدراما التلفزيونية والسينما، وأبدعت في هذا المجال، وهي التي صنعت إسما لامعا في عالم الفن والتمثيل.