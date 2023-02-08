سلاف فواخرجي ووائل رمضان يتبرعان بـ21 مليون ليرة لمتضرري الزلزال

تبرعت كل من النجمة السورية سلاف فواخرجى، وطليقها وائل رمضان بمبلغ 21 مليون ليرة سورية لصالح أهل المتضررين من الزلزال.

وحرصت نقابة الفنانين في سوريا، على توجيه الشكر للثنائي نظراً لتضامنهما مع الأسر التي تضررت من آثار الزلزال المدمر.

وجاء في بيان للنقابة: “نقابة الفنانين تشكر النجمة سلاف فواخرجي والنجم وائل رمضان. لمساهمتهما الإنسانية والوطنية بالتبرع بمبلغ 21000000 مليون ليرة سورية. لصالح أهلنا المتضررين في المحافظات المنكوبة، بفعل الزلزال الذي تعرضت له سورية الحبيبة”.

وتعرضت سوريا وتركيا، لزلزال بقوة 7.8 درجات، والذي أسفر عنه الآلاف من الضحايا والدمار.

وهيمن هاشتاق “زلزال” على حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرد بعضهم تفاصيل اللحظات المرعبة للحدث.

بينما تقدم أغلبهم بالدعاء لأسر الضحايا والمنكوبين، مع حشد لطلب المساعدة للأسر المتضررة.