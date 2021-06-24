سلالة “دلتا” من فيروس كورونا إنتشرت في 90 دولة

أعلنت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية “روس بوتريب نادزور” آنا بوبوفا، أن السلالة الهندية من فيروس كورونا “دلتا” إمتد انتشارها إلى ما يقرب 90 دولة حول العالم.

وقالت في المؤتمر العلمي والعملي الدولي الثالث حول “التهديدات العالمية للأمن البيولوجي. المشاكل والحلول”: أنه وفقا للخبراء الأجانب، فقد إنتشرت سلالة دلتا الجديدة إلى ما يقرب من 90 دولة”. ومن جهته أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عشية عن تسجيل عدد قياسي من الإصابات بفيروس كورونا. بما في ذلك بسبب ظهور سلالة جديدة “دلتا”. في حين أشارت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا غوليكوفا إلى أن روسيا ليس لديها حتى الآن أخطر سلالة “دلتا بلس”.