سلالم مبنى البريد المركزي على وشك الانهيار..وولاية الجزائر تمنع المواطنين من استخدامها

حذرت ولاية الجزائر، اليوم الجمعة، المواطنين، من خطر انهيار سلالم مبنى البريد المركزي، بالعاصمة.

وأعلمت في بيان لها، كافة المواطنين بأنه تبعا لتسجيل بعض التشققات على سلالم مبنى البريد المركزي، فقد تم إجراء خبرة تكفلت بها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات.

حيث أكدت هذه الأخيرة، بعد التشخيص، وجود بعض الإهتراءات و التشققات التي مست السلالم بفعل الوزن الزائد، وبالنظر لقدم هذا المبنى العتيق المُصنف كمعلم أثري.