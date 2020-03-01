سلال: بكيت يوم دخلت أنا وابني إلى المحكمة “مسلسلين”

سرد الوزير الأول، عبد المالك سلال، اللحظات التي عاشها يوم تقديمه، أمام محكمة سيدي امحمد هو وابنه وهما يرتديان الأغلال.

وقال خلال رده على أسئلة قاضي الجلسة، خلال استئناف جلسة محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات، بمجلس قضاء العاصمة “أنا ربيت وليدي مايرفدش عينيه قدامي، وبكيت نهار دخلونا مسلسلين، طلبت الموت”.

وقال قاضي الجلسة، للوزير الأول الأسبق، إن الشاهد بريش احمد، صرح ان سلال منح مزايا هامة بتسوية السيارات، تم الامضاء والتسوية على المجلس الوطني للاستثمار.

ورد سلال على سؤال القاضي ” لا أتذكر”.

وفي رده على سؤال القاضي، حول ايداعه مبالغ لتمويل الحملة الانتخابية، قال سلال إنه كان معينا لإدارة الحملة من الجانب التنظيمي والسياسي فقط.

وأضاف “كنت في داري مهني عامين، من بعد جبدو بيا لحصيرة”.