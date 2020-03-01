سلال: كنت وزير أول تاع لوبيا وحمص.. وتعينت بالتيليفون وبشوارب كان يحفرلي

واصل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال الإدلاء بتصريحات مثيرة خلال جلسة محاكمته بمجلس قضاء الجزائر

وقال سلال في رده على سؤال القاضي حول عدم استقالته من الحكومة أنذاك “أنا كنت وزير أول تاع لوبيا أو حمص لا أستطيع الإستقالة لأنهم مايخلونيش”.

وأضاف سلال “أنا رجل دولة على هذا المستوى فيه لايمكنك الإستقالة وهناك ظروف خرى أنا كنت أعمل فيها ووزير الصناعة الأأسبق عبد السلام بوشوارب كان يحفرلي”

وبخصوص عدم تصريحه ببعض الممتلكات منها سيارة رباعية الدفع من نوع رانج روفر قال سلال” نسيت التصريح بها وإذا أرادو أخذها وحرقها دبر راسهم”