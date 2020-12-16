سلال وأويحيى أمام مجلس قضاء الجزائر مجددا في قضية التمويل الخفي وتركيب السيارات يوم 26 ديسمبر

عاد مجددا ملف تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية أمام مجلس قضاء العاصمة يوم 26 ديسمبر الجاري والذي سيحاكم فيه سلال وأويحيى.

بحيث سيمثل المتهمون وعلى رأسهم الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في جلسة خاصة بتاريخ 26 ديسمبر الجاري.

َوكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد قد سلطت خلال العام المنصرم عقوبات في حق جميع المتهمين محل المتابعة تراوحت بين 15 سنة وعامين حبسا نافذا.

كما تم فرض غرامات مالية نافذة في حق المتعاملين الإقتصاديين لكل من مجمع كيا ومعزوز، إضافة الى رجل الأعمال والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد.

والجدير بالذكر أن العودة السريعة لملف القصية جاء بعد قبول المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض للمتهمين في القضية، فيما رفضت طعن النيابة العامة.