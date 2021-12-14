سلال وحسين نسيب أمام العدالة في هذا التاريخ

سيمثل كل من وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب والوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك، أمام العدالة بتاريخ 15 ديسمبر الجاري.

وبرمج القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، بتاريخ 15 ديسمبر الجاري، ملف قضية الفساد المتابع التي طالت قطاع الموارد المائية والسدود وابرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد”.

وتوبع في هذه القضية وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين وهم مسؤوليين سابقين في قطاع الموارد المائية. من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا.

وقام المتهمون بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياة قدرت قيمتها بقيمة 380 مليار. ووجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

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حسين نسيب أمام قاضي محكمة سيدي امحمد في قضايا فساد

مثل يوم 10 أكتوبر الماضي، أمام قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد. وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب. وتم الاستماع والتحقيق مع حسين نسيب في قضية الفساد المتابع والتي تتعلق بالموارد المائية والسدود وابرام صفقات مشبوهة بمجمع “أمنهيد”. كما توبع في هذه القضية حسين نسيب رفقة العديد من المتهمين، وهم مسؤولون سابقون في قطاع الموارد المائية. من بينهم الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال عندما كان يشغل منصب وزير الموارد المائية سابقا. كما قام المتهمون قاموا بإبرام صفقات مخالفة للقانون في مجال الري والمياة قدرت قيمتها بقيمة 380 مليار. وقد وجهت له تهم تتعلق بالفساد وهي تبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

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