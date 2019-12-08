سلال يبكي أمام المحكمة: والله أنا خدعوني لم أسرق والله ماراني فاسد

أعطى قاضي محكمة سيدي أمحمد الكلمة للمتهمين أحمد أويحيى و عبد المالك سلال، حيث اكتفى أحمد أويحي بالقول أنا برئي بعدما أنكر جميع التهم الموجهة إليه.

فيما انكر المتهم سلال كل التهم وهو يتكلم بصعوبة، وقال سلال انا بريء والنقائص المسجلة في الملفات.

وقال سلال بكلمات دارجة متثاقلة وصعوبة في النطق: انا واقف مع الشعب أرجوكم سيدي الرئيس، تتغير الأمور وخدمت الدولة بكل نزاهة، 46سنة و أنا في الدولة من سنة 1977 و أنا خدام.

واضاف سلال : أنا ماشي فاسد، أنا بسيط ونحب البسطاء، مصطفى الاشرف ربي يرحمو تربيت معاهم و عشت معاه وربي شهيد على ما اقول.

واردف: “والله مسيت فرنك ووالله مديت فرنك، أنا ماشي فاسد حشمت حشمت، نرجع لدار الحق وأنا بريء لن أخون رسالة الشهداء”.

وقال متأثرا:”قولو واش تحبو ماشي برك فاسد، والله انا خدعوني مريت بظروف صعبة، يا ناس انا ماشي فاسد، صعبة والله والله مراني فاسد هدي صعيبة باش نتقبلها، لم اسرق والله ماراني فاسد”.

“نقبل الموت ما يقولوش عليا فاسد، كنت فخورا بالجيش وقيادته خاصة بعد حادثة تيقنتورين كيف لي أن اخدع بلدي اليوم محال”.