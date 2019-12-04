سلال يرد على التهم الموجهة إليه من طرف القاضي

يرد في هذه الأثناء، الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، على التهم الموجهة إليه من طرف القاضي، بقضية تركيب السيارات، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

القاضي: وجهت مراسلة لبوشوارب في 2014 لانجاز دفتر شروط لايحترم القوانين؟

سلال: الى حد الان نحن بحاجة ل 230 الف سيارة لاستجابة للطلب الوطني، بوشوارب وحده من انجز دفتر الشروط.

القاضي: بوشوارب كان من المفروض يستشيرك، اعيطني اجابة واضحة؟

سلال: لما اطلعنا على دفتر الشروط الذي انجزه بوشوارب عرفنا انه لايستجيب، لكننا كنا بحاجة اليه، فطلبت من بوشوارب دفتر شروط جديد.

القاضي: هل كان الطلب رسمي؟

سلال : لا شفهيا، أوقفت العمل بدفتر الشروط الذي انجزه بوشوارب، وأمرت بإعادة دفتر شروط جديد.

القاضي : لماذا منحت امتيازات tva وأصدرت قرارا آخر من أجل أن تشرف انت على الملفات، ألا يعتبر هذا تهميشا لوزارة الصناعة.

سلال: الملفات كانت تمر عبر أندي ومجلس الاستثمار.

12سا29: قدوم الشاهد يريش لخضر، مدير عام بالنيابة بوزارة الصناعة.

12سا 32 سلال : أغلب الملفات تم منح الاعفاءات لها في 2018 وانا كنت غادرت الحكومة.

12سا 32 القاضي: اعفاءاتك لمركبي السيارات حسب تصريحات الشهود والوثائق كلفت خسائر للخزينة العمومية بـ 2400 مليار سنتيم، أشركت ابنك فارس سلال بـ 23 من اسهم شركة spa معزوز، وهذا تعارض المصالح

12سا 34 سلال: لم ادرس أو أوافق على أي ملف استثماري لمعزوز، تم دراسة ملفة في 2018، وأنا كنت قد غادرت الحكومة.

12سا 37 القاضي: لماذا لم تصرح بعقار بقسنطينة وسيارة لاند روفر 2017

12سا 38 سلال: ممتلكاتي اشتريتها باموالي و العقار قمت ببيعه مابين 2006 و2010، و ربي شاهد عليا، نسيت السياقة ، ليس لدي اي تصريح كاذب.

12سا 39: القاضي يعرض تهم التمويل الخفي لحملة بوتفليقة

12سا 40 سلال: جئت للحملة وبعدها تم طردي.

12سا 41 القاضي: انا اتكلم عن الأموال.

12سات 41 سلال: غادرت قبل ان نبدا الحملة قانويا.

12 سا 42 القاضي: من أودع الأموال في حسابات فتحت باسمك؟

12:42 سلال: كل المسؤولية ترجع للمترشح وحنا كنا كمتطوعين، أمضيت في أوراق فتح الحسابات ولا اعرف على ماذا امضيت، واغلقت الحسابات بعدما تم انهاء مهامي من الحملة.

12سا 44 وكيل الجمهورية: علقت استيراد و بداتم في المشاريع الخاصة بالتركيب هل هذا له منفعة على الاقتصاد الوطني؟

12سا 46 سلال : كان هناك عبث جماهة بدات في اخذ الاراضي لهذا وقفت كل الاجراءات، وأردت تنظيم الامور لانجاز استثمارات و مصانع تركيب حقيقية.

12:46 الوكيل: من تسبب في العبث هل هو بوشوارب؟

12:47 سلال: ليست لدي اي سلطة على الوزير انا مكلف بالتنسيق فقط، تعبت مع بوشوارب، لكن ليس لدي أي سلطة عليه.

12:48 الوكيل : هل درست الملفات خاصة بعولمي مراد و طحكوت؟

12:49 سلال: في 2016 وافقت على الملفات حسسب دفتر الشروط

12:50 الوكيل: من عين المكلف بالمالية في الحملة؟

12:50 سلال: المرشح هو من عين المكلف بالمالية في الحملة.

12:50: الوكيل: معزوز أودع 39 مليار في مديرية الحملة

12:50 سلال: ليس لدي علم.