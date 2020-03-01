سلال “يفجّر” قاعة المحكمة بتصريحات سياسية ويروي ما تعرض له الرئيس تبون

أطلق الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، اليوم الأحد، بمجلس قضاء العاصمة، خلال جلسة محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات، “قنابل سياسية” مدوية.

وقال سلال لدى رده على أسئلة قاضي الجلسة، إن هناك مسؤولا كبيرا، شرع في إظهار عيوب نظام الحكم السابق، فأهانوه وعزلوه من منصبه.

بعد ذلك، راح سلال يفجر شظايا أخرى من القنبلة داخل قاعة المحكمة، بالحديث بطريقته العفوية المعتادة بالقول “أنا اللي في قلبي على لساني ومعتاد بربي يخلف والله ماعلابالي بيهم”.

وكانت تلك الكلمات بمثابة تمهيد لما سيقوله الوزير الأول الأسبق من كلمات جعلت كامل من كان في القاعة يستمع بتمعن وتركيز كبيرين.

بعد ذلك، قال سلال ذلك المسؤول بعد عزلوه وأهانوه، قاموا بالزج بابنه في سجن الحراش ودفعوه ياكل السوبا”.

وفيما انفجرت بعض الضحكات والقهقهات داخل قاعة المحاكمة، بدا واضحا أن الجميع أدرك أن الرئيس تبون هو المقصود من كلام سلال، خصوصا وأن هذا الأخير رايح يضيف عبارة أخرى قال فيها “الله يبارك اليوم راهم رجعولو حقوق ولده”.