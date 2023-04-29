سلامة العمال.. أكثر من 142 ألف إعذار و4471 محضر مخالفة

كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عن تفتيش 128618 مؤسسة، تشغل 3 ملايين و559402 ألف عامل بالقطاعين العام والخاص. وهذا للتأكد من الالتزام بالاشتراكات المقررة من حيث الصحة والأمن وسلامة العمال.

كما أشار وزير العمل إلى أن التفتيش جرى في 2022، والذي أدى إلى تحرير 142338 إعذار و4471 محضر مخالفة. كما بلغت الاتفاقيات المبرمة بين مصالح قطاع الصحة في مجال طب العمل 3211 اتفاقية في نفس السنة.

في حين، أكد الوزير، بضرورة التركيز على أهمية معالجة أسباب الحوادث المهنية في مواقع العمل خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية. وذلك لتفادي وقوع الحوادث.