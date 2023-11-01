سلامة معروف للنهار: هذا ما يعنيه انهيار المنظومة الصحية بغزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، في تصريح لتلفزيون النهار، إنّ المستشفى الأندونيسي والشفاء بغزة سيتوقفان بسبب نفاذ الوقود.

وأكد ذات المسؤول، أن انهيار المنظومة الصحية يعني انهيار كل أشكال الحياة بقطاع غزة. مشيرا إلى أن 1600 مريض بالغسيل الكلوي ورضع بالحاضنات يواجهون خطر الموت.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، قد أدان بشدة المجزرة المرّوعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، أمس، في مخيم جباليا.

وقال سلامة معروف في تصريح صحافي، إنّ قصف مخيم جباليا يعد من أكبر الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في عدوانه على غزة. حيث يعيش فيه أكثر من 113 ألف لاجئ على مساحة تبلغ فقط 1.4 كلم مربع.

وأضاف أن هذه الجريمة تمثل تجاوزا للأعراف الدولية، والتي تنادي بوجوب الحفاظ على حُرمة مخيمات اللاجئين الانسانية والمدنية.

وتعتبر مهاجمة مخيمات اللاجئين وتدمير ممتلكاتهم، انتهاكا سافرا للقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين.

ودعا مجددا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية ومحكمة الجنايات الدولية للعمل الجاد على فضح جرائم الاحتلال والوقوف عند مسؤوليتها القانونية والإنسانية أمام تلك الجرائم.

وأكد في الأخير، أن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجازر مروعة بحق المدنيين واللاجئين في المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة. يمثل جريمة جديدة في سياق المحرقة الصهيونية النازية المتواصلة منذ 25 يوما في حقّ المدنيين في غزة.