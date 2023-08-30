سلبوا مجوهرات امرأة وأوهموها بالزواج.. 5 سنوات حبس لمشعوذين

أصدرت محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ لمشعوذين موقوفين بالمؤسسة العقابية الحراش تتراوح أعمارهما بين 48 و55 سنة. وجاء هذا الحكم بعد قيامهما بالنصب على امرأة “ش.ل” وايهامها بالزواج من خلال جلب عريس لها.

تفاصيل قضية الحال تعود بعد قيام المتهمين اللذين ينحدرين من ولاية ورڨلة وقيامها بكراء شقة بالجزائر العاصمة لمدة شهر كامل. بهدف النصب والتحايل على امراة “ش.ل” تنحدر من ولاية الجزائر العاصمة من خلال ايهامها بالزواج بإستعمال السحر والشعوذة. حيث تم سلبها مجوهراتها بقيمة مليار و500 مليون سنتيم. هذا وقد وجهت للمتهمين تهمة النصب عن طريق استعمال السحر و الشعوذة.