سلة الجزائر تحت 16 سنة تفوز في ثالث مبارياتها بالبطولة العربية
بقلم يوسف شريف
واصل المنتخب الجزائري لكرة السلة فئة أقل من 16 سنة عروضه القوية في البطولة العربية الجارية بمصر، بعدما حقق فوزا ثمينا على نظيره التونسي بنتيجة 67 - 61، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وكان “أشبال الخضر” قد افتتحوا مشوارهم بانتصار مميز على منتخب البلد المضيف. مصر في الجولة الأولى بنتيجة 76-74 قبل أن يتعرضوا الخسارة في الجولة الثانية أمام البحرين بنتيجة 80-54
ويسعى رفقاء يحياوي كريم للذهاب بعيدا في البطولة وتعويض خيبة الاخفاق في التأهل لكأس افريقيا
