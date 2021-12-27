سلسلة الخضر لعدد المُباريات دون هزيمة.. عبود يناقض العبدي

ناقض رئيس خلية إعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، نظيره أمين العبدي، مناجير الخضر، بخصوص سلسلة المباريات دون هزيمة.

وأكد صالح باي عبود، بأن المنتخب الوطني، لم يحطم الرقم القياسي العالمي، لعدد المباريات دون هزيمة، عكس ما أكده العبدي.

وقال عبود، قبل مغادرة محاربي الصحراء تجاه قطر، اليوم الإثنين :”سلسلة الخضر هي 33 مباراة، وهي مستمرة إن شاء الله”.

وتمتلك إيطاليا الرقم القياسي العالمي بـ37 مباراة على التوالي دون خسارة، وهو ما يستهدف الخضر الوصول إليه في الأسابيع القادمة.