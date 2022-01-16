سلسلة اللاهزيمة للخضر تتوقف عند المباراة ال35

توقفت سهرة اليوم الأحد سلسلة اللاهزيمة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري بعد الخسارة أمام غينيا الإستوائية.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة بالنسبة للخضر عند المباراة الرقم 35 وبفارق مُباراتين عن إيطاليا صاحبة الصدارة ب37 مباراة بدون هزيمة.

وبهذه الخسارة بقي أبطال إفريقيا في المركز الثاني في السلسلة العالمية مناصفة مع إسبانيا والبرازيل ب35 مباراة دون هزيمة.

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أكد مدرب منتخب سيراليون أنه سيحاول تحطيم سلسلة اللاهزيمة التي يمتاز بها المنتخب الجزائري. بعد وصوله لـ34 مباراة متتالية دون هزيمة. وذلك من خلال الفوز على أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في مباراة الغد. التي ستجمع المنتخبين في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم إفريقيا. التي تحتضنها الكاميرون في الفترة الممتدة بين 9 جانفي و6 فيفري المقبل.

ونشط المدرب جون كاستر ندوة صحفية صبيحة اليوم الإثنين، للحديث عن مواجهة الجزائر قائلا:

“أظن أنه من الفخر أن يمثل منتخب سيراليون البلد في هذه المنافسة الإفريقية. ومن المهم جدا أن نلتقي بالمنتخب الجزائري الذي يعتبر من أهم المنتخبات الإفريقية. نحن نبحث أن نكون فريقا منافسا للمنتخب الجزائري في هذه المباراة”.

وأضاف:”هناك ضغط كبير في مواجهة الجزائر، اللاعبون يعرفون صعوبة المباراة، لكن منتخب سيراليون سيعمل من أجل التأهل إلى الدور الثاني في هذه المجموعة”

وبخصوص سلسلة المباريات المتتالية للمنتخب الجزالئري بدون هزيمة قال:”الفريق الجزائري الأحسن في إفريقيا ولديهم أفضل الأرقام وحتى طريقة اللعب، ونحن سنحاول تحطيم هذا الرقم”.

وتحدث جون كيستر، عن شبح فيروس كورونا الذي يلاحق المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا قائلا:”لحد الساعة ليس لدينا أي حالالت إصابة بكوفيد 19، نحن متخوفون من هذا الفيروس”، وتابع:” نحن نكن احتراما كبيرا للمنتخب الجزائري، الفريق الأحسن في إفريقيا حاليا، لكننا لا نخاف من الجزائر، لو كنا نخاف لما أتينا للعب، سنقدم أحسن ما لدينا في مواجهة الغد”.

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