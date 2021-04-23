سلسلة دقيوس ومقيوس هذا الموسم جاءت بحلة جديدة.. ومفاجأة كبيرة الموسم القادم

قال الفنان القدير نبيل عسلي وكذا نسيم حدوش بطلا سلسلة دقيوس ومقيوس حصريا للنهار ان خبر بث السلسلة هذا الموسم أفرحهم كثيرا.

وخلال مكالمة عبر تقنية السكايب قال نبيل عسلي بطل سلسلة دقيوس ومقيوس في موسمها الثالث ان هذا النجاج ثمرة جهد كبير

وواصل بطلا دقيوس ومقيوس وبخصوص تلقي خبر بث السلسلة هذا الموسم بعد منها الموسم الماضي افرحهم كثيرا لأن العمل تعبا فيه كثيرا.

وتابع دقيوس ومقيوس أن الجمهور الجزائري أعجبته السلسلة هذا الموسم خاصة وأنها خرجت من الديكور القديم في المقهى.

أين قاما هذا الموسم بإدخال فيه الكوميديا والدراما بمساعدة المخرج والحمد الله لاق نجاح وقبول من الجمهور.

وقال بطلا دقيوس ومقيوس ان السلسلة ليست سياسية وهناك من اراد تسييسها ووإخراجها عن طابعها الدكوميدي الدرامي.

وأشار نبيل عسلي ونسيم حدوش ان السيناريو تم المخاطرة به على حد قوله خوفا من عدم تقبله من قبل الجمهور ولكن حدث عكس ذلك.

وحول ما اذا كان هناك موسم رابع من سلسلة دقيوس ومقيوس كشف نبيل عسلي ونسيم حدوش ان هذا مازال مبكرا ولا يمكن الفصل الان.

كما وعد الفنان القدير نبيل عسلي وكذا نسيم حدوش جمهوره حصريا عبر برنامج زابينغ بمفاجاة كبيرة خلال الموسم القادم .

