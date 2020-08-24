سلسلة “ماريوت” الدولية تطلق عروضا خاصة لعمال قطاع الصحة بالجزائر

أعلنت سلسلة ماريوت الدولية، اليوم الإثنين، عن اطلاقها لعروض ترويجية لفائدة عمال قطاع الصحة بالجزائر.

وكشفت السلسلة الدولية، في بيان لها، عن استئناف نشاطها وخدماتها بالجزائر بعد جائحة تفشي فيروس كورونا.

وأشارت السلسلة الدولية أنه وبالمناسبة تعتزم إطلاق عروض ترويجية تحت شعار “اهلا بعودتكم”.

حيث أكدت السلسلة انه يمكن من جديد التخطيط للحجز في الإقامات بجميع فنادقها بعد عودة النشاط فيها نسبيا.

وأكدت السلسلة ان العروض الخاصة لفائدة الزبائن الخواص ستمتد إلى غاية 30 سبتمبر.

فيما اكدت أن العروض الخاصة بعمال قطاع الصحة ستتواصل حتى 28 فيفري 2021.

مشيرة ان هذه التخفيضات تصل إلى 25 بالمائة على الغرف، وجبات إفطار مجانية ومطاعم مفتوحة، فقد تم تنظيم كل التدابير اللازمة. من اجل ضمان اقامة ممتعة للسياح.

وفي تصريح لمدير المبيعات والتسويق لماريوت الدولية في أوروبا، الشرق الأوسط وافريقيا، نيل جوبز، قال أن “بينما يتم إعادة بعث النشاط تدريجيا في قطاع الفندقة، يعرف السوق الجزائري طلبًا متزايدا على الإقامة في الفنادق”.

وقال “يرجع ذلك إلى ما قامت به السلطات المحلية لضمان الصحة العمومية من خلال الإجراءات الاحترازية من أجل توفير بيئة ملائمة في جميع القطاعات، بما في ذلك مجال الفندقة، فيسعدنا الترحيب بضيوفنا مرة أخرى ونتطلع إلى تزويدهم بتجارب رائعة عبر محفظتنا المتنوعة”.