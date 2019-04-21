سلسلة من الإضطرابات الجوية تضرب الولايات الشمالية هذا الأسبوع

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الإضطرابات الجوية طيلة الأسبوع مع إستقرار مؤقت في الطقس.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن أغلب الولايات الشمالية ستكون على موعد مع أمطار تكون أحيانا رعدية ومعتبرة.

وهذا بسبب تمركز منخفض جوي في جنوب البحر الابيض المتوسط مما يسمح بتسرب السحب المحملة بالامطار.

وحسب ذات المصالح فإن الأمطار تكون رعدية وعتبرة على الولايات الداخلية والداخلية الغربية.

لتمتد إلى الولايات الوسطى ظهيرة اليوم الأحد وتلتحق بالولايات الشرقية ظهيرة يوم الإثنين.

ليعود التحسن مؤقتا في الطقس على الولايات الغربية والوسطى ظهيرة الغد الإثنين.