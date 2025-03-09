سلسلة من الاضطرابات الجوية.. أمطار غزيرة بداية من الإثنين

ستشهد الولايات الشمالية للوطن سلسلة من الاضطرابات الجوية المحملة بأمطار معتبرة محليا على فترات. وتراجع في درجات الحرارة إلى غاية يوم الأربعاء.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، فإنّ الولايات الشمالية للوطن ستكون على موعد مع سلسلة من الاضطرابات الجوية من متوسطة إلى نشيطة الفعالية محمّلة بأمطار تكون معتبرة محليا إلى غاية يوم الأربعاء. حيث ستكون الأجواء غدا الإثنين من مغشاة إلى غائمة جزئياً مع أمطار متفرقة على أغلب المناطق الشمالية.

بينما يومي الثلاثاء والأربعاء، فالأجواء ستكون غائمة بسحب كثيفة مع أمطار غزيرة خاصة يوم الأربعاء على الولايات الوسطى الساحلية والداخلية.

درجات الحرارة الدنيا، تتراوح بين 4 إلى 10 درجات خلال الصبيحة والليل على المناطق الشمالية. في حين درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 10 إلى 20 درجة على المناطق الشمالية ومن 20 إلى 39 درجة بان قزام و برج باجي مختار.

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