سلسلة من الاضطرابات الجوية القوية إلى غاية نهاية الأسبوع

أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أنه من المرتقب تسجيل تسلسل من الاضطرابات الجوية نشيطة الفعالية تستمر الى غاية نهاية الأسبوع. وهذا على أغلب المناطق الشمالية والجنوبية.

كما سجلت خارطة الرصد الجوي، أن هذه الاضطرابات الجوية ستنجم عنها اندفاع كتلة هوائية جد باردة تخص المناطق الشمالية تحديدا الولايات الداخلية، أين ستصل درجات الحرارة -3 درجة.

واشارت المصادر ذاتها إلى أن كميات الأمطار ستتعدى 60 ملم محليا وتكون مرفوقة بحبات البرد. على كل من سيدي بلعباس، وهران، مشرية، سعيدة، النعامة، البيض، معسكر، تيارت، غليزان، الشلف، تنس، الجزائر العاصمة. البليدة، المدية، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، قسنطينة، سوق أهراس، خنشلة، تبسة. بسكرة، أولاد جلال، مسعد، الأغواط، أفلو، بشار، بني عباس، عين الصفراء.

كما اضافت خارطة الرصد الجوية، أن تساقط الثلوج تخص جبال عنتر والمرتفعات الغربية و الشرقية التي يتراوح علوها بين 900 و1000 متر. بسمك يصل إلى 15 سم . وهذا بداية من الإثنين إلى الثلاثاء.

