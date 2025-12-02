سلسلة من الاضطرابات الجوية بداية من الجمعة

افادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، اليوم الثلاثاء، عن قدوم سلسلة من الاضطرابات الجوية، خلال الساعات القادمة. وتكون الاضطرابات محملة بالثلوج وأمطار جد غزيرة ورياح قوية على العديد من ولايات الوطن.

فبداية من يوم الأربعاء، من المرتقب أن تشهد العديد من ولايات الوطن اضطرابات جوية موفوقة بأمطار غزيرة، بكميات جد معتبرة تتعجى 50 ملم محليا، طيلو النهار. وهذا على كل من وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، مستغانم، تلمسان، غليزان، الشلف. عين الدفلى، تيبازة، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية، عين وسارة، الجلفة، تيزي زو. تيارت، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف.

كما ستشهد المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى تساقط الثلوج لتنقل إلى الشرقية التي يتراوح علوها بين 1000 و1400 متر.

أما يوم الجمعة، فسيشهد دخول اضطراب جوي من نوع آخر قادم من شمال شرق أوروبا نحو المناطق الشرقية والوسطى وبعض المناطق الغربية.

كما من المتوقع أن يكون الاضطراب الجوي نشيط الفعالية محمل بأمطار جد غزيرة على البليدة، تيبازة. غرب العاصمة، المدية، تيزي وزو. بجاية، سكيكدة، وجيجل. مع أمطار معتبرة في الشلف، تيارت، غليزان.

ومن المرتقب أن تكون الأجواء باردة وصقيعية بمنخفض للضغط الجوي و هواء جد بارد خلال الفترة الصباحية و الليلية. -3 إلى -1 في الداخلية، و2 الى 7 في السواحل ، و5 الى 10 درجات في الجنوب.

كما سيكون البحر شديد الهيجان برياح قوية تتعجى 70 كلم/سا، وأمواج تتعدى 4 أمتار.

