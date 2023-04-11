سلسلة هواتف OPPO Find X6: ثورة جديدة في عالم التصوير

كشفت شركة OPPO مؤخرًا عن أحدث سلسلة للهواتف الذكية الرائدة، في الصين سلسلة Find X6.

وتتميز سلسلة OPPO Find X6 بنظام الثلاث كاميرات الرئيسية الجديد والذي يشتمل على كاميرا عريضة. مع مستشعر كبير بحجم 1 بوصة وكاميرا بيريسكوب تليفوتوغرافي المبتكرة وكاميرا فائقة الاتساع عالية الجودة. هذه الكاميرات ترفع من مستوى التصوير باستخدام الهاتف المحمول وكما تعزز التزام الشركة بتكنولوجيا التصوير.

تطلق الكاميرات الثلاث الرئيسية العنان لجودة بمستوى SLR لا تخيب الآمال أبدًا

كما تم تجهيز سلسلة هواتف Find X6 بأقوى نظام تصوير من OPPO حتى الآن. حيث لا تقدم كاميرا واحدة فقط بل ثلاث كاميرات رئيسية من أجل الوصول بالتصوير الفوتوغرافي. باستخدام الهاتف الذكي إلى عصر جديد. فلأول مرة على الإطلاق تتيح سلسلة هواتف Find X6 تصوير كل من البيئات القريبة والبعيدة، والبيئات المضيئة والمظلمة.

من بين الكاميرات الثلاث الرئيسية، تتميز كاميرا بيريسكوب المقربة بمستشعر كبير مقاس 1 / 1.56 بوصة. مع بكسل كبير يبلغ 2 ميكرومتر ، وهو أكبر مستشعر لأي كاميرا تليفوتوغرافية موجودة على هاتف ذكي حتى الآن.

فيما يخص الكاميرا ذات الزاوية الواسعة ، يحتوي هاتف Find X6 Pro. على أكبر منطقة حساسة للضوء في أي كاميرا هاتف ذكي مع مستشعر 1 بوصة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد مستشعر 1 / 1.56 بوصة للكاميرا فائقة الاتساع في Find X6 Pro أكبر من أي كاميرا. بزاوية واسعة في السوق. الطول البؤري 15-144 مم مع التعبير اللوني السلس وتأثير الظل الذي توفره الكاميرات الثلاث الرئيسية. يمكن لأي صانع المحتوى التحرر من قيود المواصفات والإضاءة والعدسة. مما يمنح حرية إبداعية غير مسبوقة ويوفر تجربة صورة منافسة لكاميرات DSLRs ، بطريقة سهلة و بسيطة الاستخدام.

تجربة تصوير تيليفوتوغرافي بعدسة بيريسكوب المقربة الجديدة كليا

تعيد عدسة بيريسكوب المقربة لسلسلة OPPO Find X6 اختراع استخدام العدسات المقربة تمامًا على الهواتف الذكية.

كما صممت سلسلة Find X6 خصيصًا أداء الأطوال البؤرية المستخدمة بشكل متكرر. لتوفر للمستخدمين عدسة تقريب عملية للغاية قادرة على تصوير لقطات عالية المستوى في الغلاف الجوي بكل سهولة.

بالاستفادة من مستشعر كاميرا بيريسكوب تليفوتوغرافية الذي يبلغ 50 مليون بكسل. يقدم OPPO Find X6 تقريب 6 هجين جديد بجودة بصرية كاملة وأداء ممتاز.

حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. بدون الحاجة إلى استخدام تقريب رقمي، يمكن لـهات Find X6 . تسجيل صور بدقة كاملة وفيديو 4K بجودة صورة تتجاوز خمس أضعاف عدسة تقريب بصري كامل.

بفضل إمكانات جمع الضوء التي لا مثيل لها والبعد البؤري 65 مم. تعمل كاميرا بيريسكوب تليفوتوغرافية في سلسلة هواتف Find X6 على تغيير تجربة التقاط الصور على الهاتف الذكي بالكامل.

بنية معالجة الصور من الجيل التالي التي يتم تشغيلها بواسطة شريحة MariSilicon X

كما تلتقط سلسلة Find X6 صورًا تبدو طبيعية بشكل لا يصدق للعين البشرية. من خلال البرمجة الذكية لموارد شريحة MariSilicon X NPU ومنصة Snapdragon® 8 Gen 2 المحمولة. فإن سلسلة Find X6 قادرة على استغلال مستشعرات الكاميرات الخلفية الثلاث بشكل كامل. مما يوفر قفزة نوعية فيما يخص وضوح الصورة. بدون أي أدوات رقمية ملحوظة.

كما أن قدرة سلسلة هواتف Find X6 على عكس تأثيرات الضوء والظل في العالم الحقيقي. مع تمكين التصوير الحاسوبي لإضافة التفاصيل وتحسين أداء الألوان.

صورة أسطورية في جيبك مع هاسلبلاد

تقدم سلسلة Find X6 وضع بورتريه هاسلبلاد الجديد، والذي يجلب واقعية بصرية جديدة للصور. عن طريق محاكاة الألوان وعمق مجال عدسات XCD30 وXCD80. من خلال محاكاة الخصائص البصرية وعمق مجال عدسات هاسلبلاد.

كما يوفر وضع بورتريه هاسلبلاد في سلسلة Find X6 عمقًا طبيعيًا للمجال مع انتقالات طبيعية بين الهدف والخلفية. تتجاوز أي شيء آخر تم رؤيته على الهاتف الذكي حتى الآن.

كما تتيح إمكانيات معالجة الصور القوية لسلسلة Find X6 أيضًا خاصية فصل الأهداف والخلفيات بدقة أكبر.

ثورة جديدة في عالم التصوير باستخدام الهاتف المحمول

على مر العقود الماضية من التصوير باستخدام الهواتف المحمولة. شهدنا العديد من التطورات الثورية التي غيرت اللعبة بشكل جذري، بدءًا من الهواتف الذكية ذات الكاميرات المتعددة. وصولاً إلى الخوارزميات المتطورة للذكاء الاصطناعي والمنافسة بين الأجهزة. ومع سلسلة Find X6 الجديدة من شركة OPPO. يبدأ عصر جديد في تقنية التصوير بالهواتف الذكية، وهو عصر “جميع المستشعرات أساسية” والتعبير الأصيل.

يمثل هاتف OPPO Find X6 Pro مصدر إلهام كبير ليس فقط بفضل مواصفاته وأجهزته وخوارزمياته الرائعة. بل أيضًا بفكرة التصوير المبتكرة التي يتميز بها عن طريق حذف العدسات وإخفاء الخوارزمية. وهذا ليس مجرد تحسين للصور بل يمثل أيضًا بداية عصر جديد في التصوير باستخدام الهواتف المحمولة. حيث يعيد النظام الجديد للصور في OPPO Find X6 Pro التركيز على التعبير الفوتوغرافي الأصيل والحر. بعيدًا عن القيود المفروضة من الضوء والمسافة.