سلسلة Wednesday تحطم أرقاما قياسية على Netflix

سيصبح عام 2022 عامًا ممتازا بالنسبة لـ Netflix. منذ 1 جانفي، سجل مسلسله عن قاتل متسلسل ، Monster: The Jeffrey Dahmer Story ، مليار ساعة من المشاهدة في 28 يومًا.

نتيجة تم هزيمتها من طرف سلسلة Wednesday ، المقتبسة من The Addams Family بواسطة Tim Burton. حيث بلغت 1.02 مليار ساعة من المشاهدة في 19 يومًا فقط.

وقال مخرج السلسلة “لطالما كنت مرتبطًا بعائلة أدامز ، وقد طُلب مني في كثير من الأحيان أن أقوم بتكييفها. لذلك أنتجت Wednesday. حالتها العاطفية، ونظرتها إلى والديها، ومدرستها، ومجتمعها… أتعاطف معها تمامًا “.

وقد حقق مسلسل Wednesday نجاحًا كبيرًا بعد طرحه على منصة نتفليكس. واحتل المرتبة الأولى في المسلسلات الأكثر شعبية في العالم في خلال هذه الفترة القليلة.

تدور قصة مسلسل Wednesday حول شخصية وينز داي أدامز. وهي فتاة شابة مهووسة بالموت وغريبة الأطوار، وإحدى الشخصيات الرئيسية لعائلة آدامز. ويحكي عن تفاصيل حياتها الشخصية كطالبة في أكاديمية نيفرمور.

وتدخل هذه الفتاة لغزا غامضا مغمورا بشكل خارق للطبيعة تحاول هي وزملاؤها حل اللغز الخارق للطبيعة. الذي أزعج والديها منذ 25 عامًا كل ذلك أثناء التنقل في علاقاتها الجديدة والمتشابكة للغاية في نيفرمور.