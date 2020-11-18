سلطات الاحتلال المغربي تمنع الناشطة الحقوقية امينتو حيدار من السفر

منعت سلطات الاحتلال المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال امينتو حيدار من السفر الى جزر الكناري من مطار العيون المحتلة.

وقالت امينتو في بث مباشر على الفيس بوك من عين المكان أن سلطات الاحتلال بررت قرار المنع بعدم توفر المناضلة على تحليلة كورونا.

في الوقت الذي سمحت فيه لابنها بالسفر دون التوفر على نسخة من التحليلة، مضيفة أن دخول الأراضي الإسبانية لا يستوجب التحليل إلا ابتداء من يوم 23 من الشهر الجاري.

وتابعت المدافعة عن حقوق الإنسان القول بأن سلطات الاحتلال تحاول إعادة سيناريو منع سفر الناشطين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

مؤكدة على تشبثها بخطها النضالي ودفاعها عن حق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.