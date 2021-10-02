سلطات الاحتلال المغربي تمنع زيارة وفد حقوقي اسباني لبوجدور المحتلة

منعت سلطات الاحتلال المغربي ظهر اليوم وفدا اسبانيا كان يسعى لزيارة الناشطة الحقوقية سلطانة خيا في مدينة بجدور المحتلة للاطمئنان على صحتها ومعالجتها والتحقيق فيما تعرضت له من تجاوزات على ايدي قوات الاحتلال.

ويضم الوفد كل من المحامتين ايناس ميرندا وفلورا راموس والطبيبة الرعبوب محمد الامين. وللتذكير تتعرض الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا رفقة عائلتها لجملة من المضايقات والاعتداءات اليومية. كما ان سلطات المخزن فرضت حصارا مطبقا على منزل العائلة.