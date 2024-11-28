سلطاني حكما لقمة الجولة الـ11 بين وفاق سطيف ومولودية الجزائر

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيينات حكام مباريات الجولة الحادية عشرة من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي للرابطة المحترفة، تم تعيين الحكم سلطاني، لإدارة قمة هذه الجولة الـ11، والتي ستجمع وفاق سطيف، بالضيف مولودية الجزائر.

وسيدير الحكم سلطاني هذه المباراة، بمساعدة كل من مشيد، مساعد أول، حاج يحي، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لحركات، كحكم رابع.

كما ستجرى هذه المواجهة، بتقنية “الفار”، والتي ستكون تحت أعين كل من الحكم بن براهم، وأوراري.

وجاءت باقي تعيينات حكام مباريات هذه الجولة الحادية عشؤة من البطولة، كاملة، على النحو التالي: