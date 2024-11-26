سلطاني حكما لقمة الوفاق والمولودية

كشفت الرابطة المحترفة لكرة القدم عن حكام الجولة الـ11 من البطولة المحترفة، المقرر أن تلعب أيام السبت والأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

وستحمل هذه الجولة، في طياتها، قمّة مثيرة ستجمع بين مولودية الجزائر ومضيفه وفاق سطيف. وسيديرها الحكم سلطاني، بمساعدة مشيد وحاج يحيى، فيما سيقود “الفار” الحكم بن براهم بمساعدة هواري.

للإشارة، فإن الرابطة في تعييناتها، لم تكشف عن حكام مباراة الداربي بين اتحاد العاصمة وأتلتيك بارادو. ما يفتح باب التأويلات حول إمكانية تأجيله إلى تاريخ لاحق.