سلطاني حكما لقمة مولودية الجزائر ونادي بارادو

عينت لجنة التحكيم، الحكم سلطاني، لإدارة قمة الجولة الـ23، من البطولة المحترفة، والتي تجمع مولودية الجزائر، بنادي بارادو.

وسيدير الحكم سلطاني، هذه المباراة، بمساعدة كل من شامبي، مساعد أول، ولعويرة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة للدرع كحكم رابع.

وتعتبر هذه المباراة، جد حاسم بالنسبة للفريقين، حيث يطمح كل منهما في تعزيز رصيده والإقتراب أكثر من صاحب الصدارة.

كما كشف موقع الفاف تعيينات باقي حكام مباريات هذه الجولة والتي جاءت كاملة على النحو التالي: