سلطاني حكما لمباراة شباب بلوزداد ومولودية وهران

عينت لجنة التحكيم، الحكام المعنيين بإدارة المباريات المتأخرة عن الجولة التاسعة من البطولة المحترفة. على غرار مبارة شباب بلوزداد ومولودية وهران.

وحسب الموقع الرسمي “للفاف”، عينت لجنة التحكيم، الحكم سلطاني، لإدارة هده المكبارة التي ستجمع شباب بلوزداد، بالضيف مولودية وهران.

وسيدير الحكم سلطاني، هذه المواجهة بمساعدة كل من شريف زعاتري، مساعد أول، مشيدة حجالة، مساعد حكم ثاني، بالإضافة لحمداش، كحكم رابع.

وفيما تعلق بالمباراة المتأخرة الثانية عن ذات الجولة، والتي ستجمع اتحاد العاصمة، بشباب قسنطينة، أختير الحكم طيب بودربال، لإدارتها، بمساعدة سراج، كسار، بالإضافة لشاوبي كحكم رابع.