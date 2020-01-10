سلطاني يبارك مسعى الرئيس تبون ويقدم مقترحات للجنة مراجعة الدستور

بارك الشيخ ابو جرة سلطاني، التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية إلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور.

ونشر رئيس المنتدى العالمي للوسطية، على صفحته الرسمية في فايسبوك: ناقش المنتدى مضمون التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية إلى لجنة الخبراء المكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور.

ودرس المنتدى معالم الطريق الذي ستسلكه هذه اللجنة في إنجاز عملها خلال المدة المحددة لها لمراجعة معمقة للدستور، تضفي عليه مزيدا من الانسجام، وتعزز توازن السلطات، وتعيد الإعتبار للبرلمان وللوظيفة الرقابية، وتضمن استقلالية القضاء، والمساواة بين المواطنين، وحياة كريمة للمواطن حقوقا وواجبات وحريات..

وإذ يبارك المنتدى هذا المسعى الوطني الهام، فإنه يأمل أن يفتح الطريق واسعا لاصلاحات شاملة، يشترك فيها جميع أبناء الجزائر وبناتها.

ودعى المنتدى إلى توسيع مجال الاستشارة لجميع مكونات المجتمع، كون الدستور وثيقة مرجعية عليا، تهم كل مواطن في أي مستوى كان.

وتركيز الإهتمام على إعادة الاعتبار لمفهوم المواطنة ودولة الحق والقانون، باقتراح تعديلات عميقة تستجيب لطموحات الشعب ولاسيما من كانوا سببا في تهيئة الأجواء لبناء جزائر جديدة.

كما دعى المنتدى سد منافذ الاستبداد والفساد بوضع مواد رادعة لطغيان المال السياسي ونفوذ العصب، ومد الجهات الرقابية بسند تشريعي يتجاوز التوصيات إلى الردع.

وقال سلطاني ان المنتدى شكل فريقا لمراجعة شاملة للدستور القديم، سيقدم نتائج عمله للجهات المعنية في الوقت المناسب، مساهمة منه في إثراء هذه الوثيقة المرجعية التي يأمل أن تكون فاتحة خير على الشعب الجزائري بإنهاء المراحل الإنتقالية، وإرساء أسس الحرية والعدالة والإستقرار والتنمية والرفاه الإجتماعي، في دولة ديموقراطية إجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية.