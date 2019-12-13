سلطاني يهنئ تبون والجزائريين بالتجربة الديمقراطية

هنأ الشيخ أبو جرة سلطاني رئيس المنتدى العالمي للوسطية، الشعب الجزائري بالتجرية الديموقراطية التي أسفرت عن إنتخاب تبون رئيسا للجمهورية.

وقال سلطاني في رسالة تهنئة نشرها على صفحته الرسمية في فايسبوك:ما تم الإعلان عنه اليوم بعد تجربة من نوع خاص تضاف إلى رصيد الإنتقال الديمقراطي في الجزائر بكل مكوناتها ومقوماتها، وهو لبنة في جدار الوحدة الوطنية التي تعاهد الجميع على حمايتها وتعزيزها في ظل حراك هادئ طبعت روح السلمية والأخوة والعزم على افتكاك السيادة كاملة، وفرض إرادة الشعب بالتقسيط إذا تعذر انتزاعها بالجملة.

بهذه القناعات الواقعية، وفي انتظار ترسيم النتائج دستوريا، يتوجه المنتدى العالمي للوسطية بخالص التهاني للفائز برئاسة الجمهورية الرئيس: عبد المجيد تبون، متمنيا له التوفيق في مهامه الصعبة، ببداية مسار وطني جديد، بديناميكية وعد بها الشعب يستكمل بها سياسة “فصل المال عن السياسة” ويسترجع بها المنهوبات ،ويرسي بها أسس دولة الحق والقانون.

ويمد من خلالها يد الحوار الوطني الواسع مع جميع مكونات الأمة الجزائرية.