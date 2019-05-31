سلطاني يُبارك نداء علماء الجزائر داعيا لاقتراح “آليات العمل” بعيدا عن المرحلة الانتقالية

ثمّن رئيس منتدى الوسطية، أبو جرة سلطاني، مبادرة علماء الجزائر واقترحاهم حلولا لانقاذ البلاد من الأوضاع التي تهددها ، داعيا إياهم إلى “اقتراح آليات العمل” مع “استبعاد المرحلة الانتقالية”.

وقال أبو جرة سلطاني في منشور له على صفحته الرسمية اليوم الجمعة : إنه وبعد الاطلاع على نداء علماء الجزائر ” اذ يبارك المنتدى كل مبادرة “جادة” تصدر عن جهة لها وزنها وتقديرها وتأثيرها في الرأي العام.

في المقابل قال رئيس المنتدى الوسطية ، :”فإنه يهيب بعلماء الجزائر ألا يكتفوا بوصف الواقع واقتراح الحلول، بل عليهم أن يتقدموا خطوة أخرى لاقتراح آليات العمل بوصفهم جهة مرجعية يثوب إليها أغلب من يبحثون عن خروج سريع من الوضع الحالي الى وضع طبيعي يستبعد المرحلة الإنتقالية”.

مضيفا:” وذلك بالشروع العاجل في جمع أطراف الحوار الوطني لمناقشة خطة توافقية تحدد معالم مستقبل الجزائر الذي يصنعه جميع أبنائها برعاية علمائها ومرافقة جيشها وضمان تنفيذ مخرجات ندوة الحوار الوطني التي صارت مطلبا شعبيا”.