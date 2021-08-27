“سلطان الكوميديا” صالح أوقروت يخضع في هذه الأثناء لعملية جراحية جديدة

يتواجد الممثل القدير وسلطان الكوميديا الجزائرية، صالح أوقروت، في هذه الأثناء لعملية جراحية. حسب ما كشف عنه المنشط الإذاعي والتلفزيوني وابن زوجته “إبراھیم إربن”.

ونشر ابراهيم اربن على انستغرام “صالح يخضع حاليا لعملية جراحية. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية. أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامّة. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً”.