سلطان بروناي: نولي أهمية بالغة لعلاقاتنا الأخوية الوثيقة مع الجزائر

هنأ سلطان بروناي حاجي حسن البلقيه، بمناسبة عيد الثورة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أكد السلطان، أن بروناي دار السلام تولي أهمية بالغة لعلاقاتها الأخوية الوثيقة مع الجزائر.

مشيرا إلى أن البلدان يحتفلان هذا العام بالذكرى الخامسة والثلاثين لصداقتهما، مع التطلع إلى تعزيز هذا التعاون القيّم، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف. لا سيّما من خلال منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.

وتمنى في الأخير، الصحة والعافية للرئيس وللشعب الجزائري السلام والرخاء.