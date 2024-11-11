سلطان سلطنة عُمان يهنئ رئيس الجمهورية

هنأ صاحب الجلالة سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، هيثم بن طارق، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بمناسبة ذكرى سبعينية ثورة التحرير المجيدة. حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “بعث صاحب الجلالة سلطان سلطنة عُمان الشقيقة، هيثم بن طارق. رسالة تهنئة لأخيه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية. في ذكرى سبعينية ثورة التحرير المجيدة. عبّر له فيها باسمه وباسم الشعب العماني الشقيق عن خالص تمنياته بدوام روح الأخوة والتعاون الوثيق خدمة لمصالح الشعبين والبلدين، وللرئيس موفور الصحة والعافية.”