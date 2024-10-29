سلطان عمان يوشّح الرئيس تبون بوسام “آل سعيد”

وشّح جلالة السلطان هيثم بن طارق، رئيس الجمهورية بأعلى أوسمة سلطنة عمان. وهو وسام “آل سعيد” الذي يحمل اسم العائلة المالكة.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية، لا يوشح بهذا الوسام، إلا كبار القادة والملوك والرؤساء في العالم.

وأسدى السلطان هيثم بن طارق الوسام للرئيس تبون، للدلالة على روابط الأخوة والتعاون الكبير بينهما. كما أهداه بهذه المناسبة أيضا، الخنجر العُماني الشهير.

من جهته وشّح الرئيس، السلطان هيثم بن طارق، بوسام “أثير” من مصف الاستحقاق الوطني، دلالة على الروح الأخوية الرفيعة التي تجمعهما.

كما أهدى الرئيس تبون للسلطان هيثم بن طارق بالمناسبة ذاتها، سيف بني يني “الفليسة” الجزائري العريق.