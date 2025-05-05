سلطان عُمان يترحم على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد

وضع صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد للشهداء الأبرار.

كما قرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواحهم الطاهرة بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة.

ويقوم جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بزيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين.

كما قام صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة بزيارة متحف المجاهد ويطلع على أبرز المعالم التاريخية والثقافية. التي توثق نضال الشعب الجزائري المفعم بالبطولات وتسرد مختلف مراحل المقاومة الجزائرية من المقاومة الشعبية إلى الكفاح المسلّح خلال الثورة التحريرية المجيدة.