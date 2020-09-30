سلطة الإنتخابات:المواطنون الذين أغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية لهم حق التظلم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه بإمكان المواطنين الذين أغفل تسجيلهم في القائمة الإنتخابية تقديم تظلم إلى رئيس اللجنة الإنتخابية البلدية.

وذلك لمراجعة القوائم الإنتخابية ضمن الأشكال والأجال المقررة قانونا، حسب بيان السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأوضح المصدر نفسه، أن المواطنين الذين تم إغفال تسجيلهم بإمكانهم تقديم إعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغير حق،

أو لتسجيل شخص مغفل خلال الـ 5 أيام الموالية لتعليق إعلان إختتام المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية.

هذا وذكرت السلطة بأن فترة الإعتراضات تختتم يوم السبت 3 أكتوبر على الساعى 4 و النصف مساءً.